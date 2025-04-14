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14 апреля, 18:50

Овечкин о возможном матче игроков КХЛ и НХЛ: «Было бы интересно принять участие, но нужно спрашивать руководителей лиги»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил вероятность своего участия в возможном матче между командами КХЛ и НХЛ.

— Не знаю. Конечно, было бы интересно принять участие. Но нужно спрашивать НХЛ и КХЛ, спрашивать руководителей лиги. Состыковать графики будет сложно. У всех свое расписание. Это нужно делать в кратчайшие сроки. Может быть, через год, через два. Но это интересная идея. Не знаю всех деталей, как это будет. Я бы хотел сыграть в таком матче, — сказал Овечкин.

— Это можно сравнить с пинг-понговой дипломатией между США и Китаем.

— Да, но не знаю всех деталей, когда это будет. Сложно ответить.

11 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей между командами из КХЛ и НХЛ.

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Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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