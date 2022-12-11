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11 декабря, 23:22

Овечкин: «Быть третьим в гонке снайперов рядом с такими великими игроками, как Хоу и Гретцки, — это здорово»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что хранит несколько памятных шайб в карьере.

«Быть третьим в гонке снайперов рядом с такими великими игроками, как Хоу и Гретцки, — это здорово. Каждый раз я все ближе.

Сколько памятных шайб храню в коллекции? У меня есть несколько шайб, но я предпочитаю клюшки», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

Россиянин имеет в активе 796 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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