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Сегодня, 19:56

Капитан «Вашингтона» Овечкин рассказал, в какой вид спорта хотел бы отдать своего сына

Мария Гусева

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, в какой вид спорта хотел бы отдать своего старшего сына Сергея.

«Да, у нас нет привязки к какому-то виду спорта. Что выберет — то выберет. Как только он начал хорошо ходить, практически сразу взял в руки клюшку. У нас даже есть видео, где он в два года подбрасывает шайбу на крюке, она переворачивается в воздухе, и он ее ловит. Даже взрослым не всегда удается этот трюк», — цитирует Hello Magazine Овечкина.

У Овечкина и его супруги Анастасии Шубской двое сыновей: Сергей , 2018 г. р., и Илья, 2020 г. р.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. 37-летний форвард занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 780 голами, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Хоккей
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