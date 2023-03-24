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НХЛ

Сегодня, 21:08

Капитан «Вашингтона» поблагодарил клуб за церемонию в честь его 802-й шайбы в НХЛ

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил клуб за организацию церемонии, посвященной его выходу на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Я был так счастлив сделать этот шаг. Моя жена, мои мальчики, моя семья и столько друзей были рядом, были частью этого момента моей карьеры. Я был очень рад забросить эту важную шайбу на домашнем льду перед нашими болельщиками!

Огромное спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу, без всех вас я бы никогда не попал сюда! Спасибо «Вашингтону» за такую замечательную церемонию! Люблю вас всех!» — написал Овечкин в соцсетях.

На арене «Вашингтона» в честь Овечкина установили трон из более чем 802 шайб.

37-летний россиянин достиг отметки в 821 заброшенную шайбу в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки — 894 гола.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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