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Сегодня, 10:33

Капитан «Вегаса» — о сейве Хилла: «Этот момент стал переломным и придал нам энергии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Капитан «Вегаса» Марк Стоун заявил, что сейв вратаря Эдина Хилла в начале второго периода стал ключевым моментом первого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2).

«Это определенно был переломный момент матча. Это придало нашей скамейке запасных энергии и открыло нам глаза. Может быть, мы не так хорошо играли в начале второго периода, но этот сейв изменил ситуацию и заставил нас очнуться», — цитирует Стоуна пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вегаса». Второй матч состоится в Парадайсе 6 июня.

Марк Стоун
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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