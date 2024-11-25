Капризов и Хуснутдинов готовы сыграть с «Виннипегом»

Российские нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов восстановились после повреждений, сообщают инсайдеры НХЛ.

Оба россиянина не принимали участие в матче «Уайлд» против «Калгари» (3:4 Б), который прошел в ночь на 24 ноября.

В текущем сезоне в активе Капризова 34 (13+21) очка в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги. На счету Хуснутдинова 2 (0+2) очка в 19 играх.

«Миннесота» дома примет «Виннипег» в ночь на 26 ноября. Начало — в 04.00 по московскому времени.