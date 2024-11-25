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Сегодня, 20:37

Капризов и Хуснутдинов готовы сыграть с «Виннипегом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов восстановились после повреждений, сообщают инсайдеры НХЛ.

Оба россиянина не принимали участие в матче «Уайлд» против «Калгари» (3:4 Б), который прошел в ночь на 24 ноября.

В текущем сезоне в активе Капризова 34 (13+21) очка в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги. На счету Хуснутдинова 2 (0+2) очка в 19 играх.

«Миннесота» дома примет «Виннипег» в ночь на 26 ноября. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
Марат Хуснутдинов

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