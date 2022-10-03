Капризов, Кучеров и Шестеркин попали в топ-20 лучших игроков по версии сайта НХЛ

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Официальный сайт НХЛ продолжает публиковать список топ-50 лучших игроков предстоящего сезона.
На этой неделе авторы сайта опубликовали рейтинг игроков с 11-го по 20-е места. На 11-й строчке расположился вратарь «Рейнджерс» и обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестеркин, на 13-м месте — форвард «Тампы» Никита Кучеров, на 14-м — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Ранее в топ-50 попал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, занявший 21-е место. На данный момент в рейтинге всего четыре российских игрока.
Сайт НХЛ публикует новую десятку раз в неделю. Топ-10 будет объявлен позже.
Лучшие хоккеисты лиги по версии авторов сайта НХЛ (места 11-50):
50. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);
49. Мориц Зайдер («Детройт»);
48. Юусе Сарос («Нэшвилл»);
47. Филип Форсберг («Нэшвилл»):
46. Габриэль Ландескуг («Колорадо»);
45. Миро Хейсканен («Даллас»);
44. Алекс Дебринкэт («Оттава»);
43. Крис Крайдер («Рейнджерс»);
42. Джон Карлсон («Вашингтон»);
41. Джек Айкел («Вегас»);
40. Райан О'Райли («Сент-Луис»);
39. Девон Тэйвс («Колорадо»);
38. Аарон Экблад («Флорида»);
37. Джейсон Робертсон («Даллас»);
36. Крис Летанг («Питтсбург»);
35. Назем Кадри («Калгари»);
34. Джейк Генцел («Питтсбург»);
33. Элиас Линдхольм («Калгари»);
32. Джей Ти Миллер («Ванкувер»);
31. Брейден Пойнт («Тампа»);
30. Кайл Коннор («Виннипег»);
29. Мика Зибанежад («Рейнджерс»);
28. Мэттью Ткачак («Флорида»);
27. Чарли Макэвой («Бостон»);
26. Давид Пастрняк («Бостон»);
25. Себастьян Ахо («Каролина»);
24. Патрик Кейн («Чикаго»);
23. Брэд Маршанд («Бостон»);
22. Патрис Бержерон («Бостон»);
21. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
20. Джонни Годро («Коламбус»);
19. Микко Рантанен («Колорадо»);
18. Стивен Стэмкос («Тампа»);
17. Джонатан Юбердо («Калгари»);
16. Адам Фокс («Рейнджерс»);
15. Митчелл Марнер («Торонто»);
14. Кирилл Капризов («Миннесота»);
13. Никита Кучеров («Тампа»);
12. Роман Йоси («Нэшвилл»);
11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).