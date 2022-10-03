Капризов, Кучеров и Шестеркин попали в топ-20 лучших игроков по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ продолжает публиковать список топ-50 лучших игроков предстоящего сезона.

На этой неделе авторы сайта опубликовали рейтинг игроков с 11-го по 20-е места. На 11-й строчке расположился вратарь «Рейнджерс» и обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестеркин, на 13-м месте — форвард «Тампы» Никита Кучеров, на 14-м — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Ранее в топ-50 попал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, занявший 21-е место. На данный момент в рейтинге всего четыре российских игрока.

Сайт НХЛ публикует новую десятку раз в неделю. Топ-10 будет объявлен позже.

Лучшие хоккеисты лиги по версии авторов сайта НХЛ (места 11-50):

50. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

49. Мориц Зайдер («Детройт»);

48. Юусе Сарос («Нэшвилл»);

47. Филип Форсберг («Нэшвилл»):

46. Габриэль Ландескуг («Колорадо»);

45. Миро Хейсканен («Даллас»);

44. Алекс Дебринкэт («Оттава»);

43. Крис Крайдер («Рейнджерс»);

42. Джон Карлсон («Вашингтон»);

41. Джек Айкел («Вегас»);

40. Райан О'Райли («Сент-Луис»);

39. Девон Тэйвс («Колорадо»);

38. Аарон Экблад («Флорида»);

37. Джейсон Робертсон («Даллас»);

36. Крис Летанг («Питтсбург»);

35. Назем Кадри («Калгари»);

34. Джейк Генцел («Питтсбург»);

33. Элиас Линдхольм («Калгари»);

32. Джей Ти Миллер («Ванкувер»);

31. Брейден Пойнт («Тампа»);

30. Кайл Коннор («Виннипег»);

29. Мика Зибанежад («Рейнджерс»);

28. Мэттью Ткачак («Флорида»);

27. Чарли Макэвой («Бостон»);

26. Давид Пастрняк («Бостон»);

25. Себастьян Ахо («Каролина»);

24. Патрик Кейн («Чикаго»);

23. Брэд Маршанд («Бостон»);

22. Патрис Бержерон («Бостон»);

21. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

20. Джонни Годро («Коламбус»);

19. Микко Рантанен («Колорадо»);

18. Стивен Стэмкос («Тампа»);

17. Джонатан Юбердо («Калгари»);

16. Адам Фокс («Рейнджерс»);

15. Митчелл Марнер («Торонто»);

14. Кирилл Капризов («Миннесота»);

13. Никита Кучеров («Тампа»);

12. Роман Йоси («Нэшвилл»);

11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).