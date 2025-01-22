Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

22 января, 23:59

Капризов может принять участие в следующем матче «Миннесоты»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал о самочувствии нападающего Кирилла Капризова и защитника Джареда Сперджена.

«Они чувствуют себя хорошо. Я думаю, мы подождем до завтра, обсудим с тренерами, но я осторожно оптимистичен в отношении того, что они вернутся к ближайшему матчу», — приводит слова Хайнса пресс-служба «Уайлд».

С 24 декабря 2024 года 27-летний россиянин не выходил на лед, так как получил травму нижней части тела. В нынешнем сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков за 34 матча.

«Миннесота» набрала 60 очков и идет на 4-й строчке Западной конференции. 23 января «Уайлд» встретятся с «Ютой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя