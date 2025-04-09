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9 апреля, 16:48

Капризов может выйти на лед в матче с «Сан-Хосе»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может выйти на лед в матче с «Сан-Хосе», сообщает журналист Майкл Руссо.

По информации источника, если россиянин и его одноклубник Йоэль Эрриксон Эк будут себя хорошо чувствовать после утренней раскатки команды, то оба выйдут в старте на игру с «Шаркс».

С 28 декабря по 24 января Капризов не принимал участия в матчах «Миннесоты» из-за травмы верхней части тела. После этого 27-летний форвард провел 3 игры и выбыл из-за повреждения нижней части тела. 28 января хоккеист перенес операцию.

В этом сезоне на счету Капризова 37 матчей, в которых он отметился 23 голами и 29 результативными передачами.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сан-Хосе Шаркс
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