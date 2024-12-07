Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:34

Капризов набрал 40 очков в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 40 набранных очков в этом сезоне НХЛ.

27-летний россиянин в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» сделал две голевые передачи, поучаствовав в первом и втором голах команды. На 5-й минуте второго периода «Уайлд» реализовали большинство — забил Марко Росси, а затем за 2 минуты Мэттью Болди оформил дубль, когда команды играли в равных составах. Счет в игре — 3:0.

Теперь у российского форварда 35 результативных пасов. Всего за сезон он набрал 41 (16+25) очков.

1
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Врач Виноградов рассказал о признаках инсульта
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
NYT сообщила о начале эвакуации иранских военных из Сирии
TASR узнал о намерении Словакии сократить поддержку украинских беженцев
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Сегодня
Вчера
Неделя