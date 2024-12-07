Капризов набрал 40 очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 40 набранных очков в этом сезоне НХЛ.

27-летний россиянин в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» сделал две голевые передачи, поучаствовав в первом и втором голах команды. На 5-й минуте второго периода «Уайлд» реализовали большинство — забил Марко Росси, а затем за 2 минуты Мэттью Болди оформил дубль, когда команды играли в равных составах. Счет в игре — 3:0.

Теперь у российского форварда 35 результативных пасов. Всего за сезон он набрал 41 (16+25) очков.