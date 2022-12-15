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Сегодня, 08:56

Капризов набрал очки в десятом домашнем матче «Миннесоты» подряд — это третий показатель в истории клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:1).

Россиянин отметился результативным действием в десятой домашней игре подряд. Он повторил достижение Кевина Фиалы и делит с ним третье место по продолжительности результативной серии в матчах на своей площадке.

Рекорд по числу домашних игр с набранными очками подряд в истории «Миннесоты» принадлежит Мариану Габорику (14), на втором месте — Джейсон Поминвилль (11).

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 36 (17+19) очков в 29 матчах.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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