Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:47

Капризов назван первой звездой матча «Миннесота» — «Оттава»

Иван Шитик
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото ХК «Миннесота»
Telegram Дзен

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:2).

Форвард набрал в этой встречи 3 очка, отметившись голом и 2 результативными передачами.

Теперь на счету российского нападающего 201 очко (93 гола и 108 передач) в 167 матчах в НХЛ. Он быстрее всех игроков «Миннесоты» набрал 200 и более очков.

Капризов также набирает очки в 12-м домашнем матче «Уайлд» подряд. Рекорд по данному показателю принадлежит Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 набирал очки в 14 домашних играх подряд.

Кирилл Капризов (слева). В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гол и две передачи Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Оттавой»

НХЛ: «Миннесота» победила «Оттаву», «Каролина» — «Питтсбург» и другие матчи 18 и 19 декабря