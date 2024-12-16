Капризов не разговаривал с Самсоновым во время матча с «Вегасом»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3) и рассказал, что дружит со своим соотечественником и вратарем «Голден Найтс» Ильей Самсоновым.

«Мы имели много отличных моментов в третьем периоде, но это хоккей. Мы хотим побеждать в каждом матче, но поражения тоже иногда случаются. Говорил я что-нибудь Самсонову по ходу матча? Нет, мы хорошие друзья с ним. У меня приятные воспоминания об игре с ним за сборную России», — приводит слова Капризова пресс-служба «Миннесоты».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 47 (22+25) очков за 30 матчей.