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Сегодня, 11:37

Капризов не разговаривал с Самсоновым во время матча с «Вегасом»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3) и рассказал, что дружит со своим соотечественником и вратарем «Голден Найтс» Ильей Самсоновым.

«Мы имели много отличных моментов в третьем периоде, но это хоккей. Мы хотим побеждать в каждом матче, но поражения тоже иногда случаются. Говорил я что-нибудь Самсонову по ходу матча? Нет, мы хорошие друзья с ним. У меня приятные воспоминания об игре с ним за сборную России», — приводит слова Капризова пресс-служба «Миннесоты».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 47 (22+25) очков за 30 матчей.

Илья Самсонов
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
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