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Сегодня, 18:15

Капризов — о популярности: «Когда пацаны подбегают, вообще без проблем с ними побазарить, дать пятюню»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает проблемой свою большую популярность.

— На днях разговаривали с Ильей Любушкиным, и он вспомнил историю, как обалдел, когда вы сели к нему в машину, а болельщики «Миннесоты» стали бросаться на лобовое стекло!

— Да, было такое в Баффало, ха-ха! Потом поехали с ним посидеть в ресторан — так два пацана рванули за нами. Ждали, когда мы поужинаем, а потом подошли за автографами.

— Не утомляет такое внимание, иногда переходящее в назойливость? Не хочется большего спокойствия?

— Понятно, что хочется, но я тоже понимаю людей. Особенно молодых ребят, хоккеистов. Сам такой был. Когда пацаны подбегают, вообще без проблем с ними побазарить, дать пятюню. Бывают, конечно, и назойливые люди, которые видят, что человек с кем-то общается, — зачем в такой момент лезть? Но чаще — совершенно нормальные, и только приятно, что они так к тебе относятся. С радостью с ними разговариваю.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 42 (18+24) очка в 39 матчах.

Кирилл Капризов. «Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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