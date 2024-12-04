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Сегодня, 09:37

Капризов обошел Овечкина в списке русских снайперов сезона НХЛ

Даниил Аршавский
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

Этот гол стал 16-м для 27-летнего форварда в текущем сезоне и позволил ему возглавить список российских снайперов, обойдя забросившего 15 шайб капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В общей сложности за 25 игр Капризов набрал 39 (16+23) очков.

Топ-10 российских снайперов выглядит следующим образом:

  1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 16;

  2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 15;

  3. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 13;

  4. Иван Барбашев («Вегас») — 13;

  5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 12;

  6. Павел Дорофеев («Вегас») — 12;

  7. Кирилл Марченко («Коламбус») — 10;

  8. Матвей Мичков («Филадельфия) — 9;

  9. Андрей Свечников («Каролина») — 8;

  10. Егор Чинахов («Коламбус») — 7.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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