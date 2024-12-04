Капризов обошел Овечкина в списке русских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

Этот гол стал 16-м для 27-летнего форварда в текущем сезоне и позволил ему возглавить список российских снайперов, обойдя забросившего 15 шайб капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В общей сложности за 25 игр Капризов набрал 39 (16+23) очков.

Топ-10 российских снайперов выглядит следующим образом: