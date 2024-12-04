Капризов обошел Овечкина в списке русских снайперов сезона НХЛ

Сегодня, 09:37
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2 ОТ).
Этот гол стал 16-м для 27-летнего форварда в текущем сезоне и позволил ему возглавить список российских снайперов, обойдя забросившего 15 шайб капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В общей сложности за 25 игр Капризов набрал 39 (16+23) очков.
Топ-10 российских снайперов выглядит следующим образом:
Александр Овечкин («Вашингтон») — 15;
Артемий Панарин («Рейнджерс») — 13;
Иван Барбашев («Вегас») — 13;
Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 12;
Павел Дорофеев («Вегас») — 12;
Кирилл Марченко («Коламбус») — 10;
Матвей Мичков («Филадельфия) — 9;
Андрей Свечников («Каролина») — 8;
Егор Чинахов («Коламбус») — 7.