Капризов объяснил причину неудачной игры в начале сезона

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» считает, что снижение результативности в первой половине регулярного чемпионата НХЛ связано с травмой, полученной в конце прошлого сезона.

— Да, доказательство чему — 24 декабря вас даже признали лучшим игроком недели в НХЛ.

— Да, а потом чик — и травма. Все сбилось чутка, пропустил две недели. Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной.

— Как вы себе это объясняете?

— Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально. Где-то психовал, когда забить не получалось, — а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями. Ты можешь 20 матчей сыграть — 25 голов забить, а потом в 15 играх — четыре гола. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами.