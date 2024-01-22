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Сегодня, 17:15

Капризов — о Никите Гусеве: «Слежу за его успехами в КХЛ — просто красавец!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об общении с форвардом московского «Динамо» Никитой Гусевым.

— Хайнс тренировал Никиту Гусева в первые несколько месяцев его выступлений за «Нью-Джерси» и не особо ему доверял. Не советовались с партнером по золотой тройке Пхенчхана по поводу этого тренера?

— А, да? Я даже не знал, что Гусь у него был. Поэтому и не советовался.

— Общаетесь с Гусевым?

— Давно не общался. Но, когда видимся, конечно, говорим с удовольствием. Слежу за его успехами в КХЛ — просто красавец! Вроде сначала не первым шел, но в последних играх по три-четыре очка набирает, рекорды бьет. Молодчик.

20 января Гусев стал первым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось сделать 50 или более голевых передач в двух разных сезонах. Также он установил рекорд московского «Динамо» по числу результативных действий в одном сезоне.

Кирилл Капризов. «Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова
Кирилл Капризов
Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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