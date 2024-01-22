Сегодня, 17:15
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об общении с форвардом московского «Динамо» Никитой Гусевым.
— Хайнс тренировал Никиту Гусева в первые несколько месяцев его выступлений за «Нью-Джерси» и не особо ему доверял. Не советовались с партнером по золотой тройке Пхенчхана по поводу этого тренера?
— А, да? Я даже не знал, что Гусь у него был. Поэтому и не советовался.
— Общаетесь с Гусевым?
— Давно не общался. Но, когда видимся, конечно, говорим с удовольствием. Слежу за его успехами в КХЛ — просто красавец! Вроде сначала не первым шел, но в последних играх по три-четыре очка набирает, рекорды бьет. Молодчик.
20 января Гусев стал первым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось сделать 50 или более голевых передач в двух разных сезонах. Также он установил рекорд московского «Динамо» по числу результативных действий в одном сезоне.