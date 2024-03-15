Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

15 марта, 08:28

Капризов: «Думаю, английский Хуснутдинова очень хорош. Лучше, чем был у меня»

Капризов оценил уровень английского языка у новичка «Миннесоты» Хуснутдинова
Хоккеист Марат Хуснутдинов
Марат Хуснутдинов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оценил уровень английского языка у новичка «дикарей» Марата Хуснутдинова.

«Я думаю, его английский очень хорош. Лучше, чем был у меня, когда я сюда приехал. Мой был нулевой. Я знал только Hey, how are you? [Привет, как дела?]», — приводит слова Капризова журналист The Athletic Майкл Руссо.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Нападающий был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

За новый клуб он провел 1 матч, в котором не отметился голевыми действиями.

В этом сезоне хоккеист набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах за «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Марат Хуснутдинов
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ