Капризов: «Думаю, английский Хуснутдинова очень хорош. Лучше, чем был у меня»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оценил уровень английского языка у новичка «дикарей» Марата Хуснутдинова.

«Я думаю, его английский очень хорош. Лучше, чем был у меня, когда я сюда приехал. Мой был нулевой. Я знал только Hey, how are you? [Привет, как дела?]», — приводит слова Капризова журналист The Athletic Майкл Руссо.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Нападающий был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

За новый клуб он провел 1 матч, в котором не отметился голевыми действиями.

В этом сезоне хоккеист набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах за «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.