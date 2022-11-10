Капризов первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

Теперь на счету звезды «Уайлд» 10 голов в 13 встречах нынешнего сезона. Капризов первым из россиян дошел до отметки в десять шайб. Ближайшие преследователи — это Александр Овечкин («Вашингтон») и Андрей Свечников («Каролина»), у которых по 8 голов.

Также Капризов делит третье место в гонке снайперов с двумя игроками: защитником «Сан-Хосе» Эриком Карлссоном и форвардом «Лос-Анджелеса» Габриэлем Виларди.

Всего в нынешнем сезоне на счету Капризова 15 (10+5) очков.