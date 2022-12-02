Капризов сделал 100 передач в НХЛ и установил рекорд «Миннесоты»

Сегодня, 08:38
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по скорости достижения 100 голевых передач.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3), который состоялся 2 декабря, российский хоккеист забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Эти передачи стали для него 100-й и 101-й в 158-ми играх в НХЛ.
Предыдущий лучший результат по данному показателю принадлежит нападающему Микко Койву, которому потребовалось 230 встреч для установления рекорда.
На данный момент на счету 25-летнего Капризова 189 (88+101) очков в НХЛ.