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Сегодня, 08:38

Капризов сделал 100 передач в НХЛ и установил рекорд «Миннесоты»

Алина Савинова
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по скорости достижения 100 голевых передач.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3), который состоялся 2 декабря, российский хоккеист забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Эти передачи стали для него 100-й и 101-й в 158-ми играх в НХЛ.

Предыдущий лучший результат по данному показателю принадлежит нападающему Микко Койву, которому потребовалось 230 встреч для установления рекорда.

На данный момент на счету 25-летнего Капризова 189 (88+101) очков в НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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