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Сегодня, 21:25

Капризов попал в десятку фаворитов на «Морис Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff

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Daily Faceoff опубликовал десятку претендентов на звание лучшего снайпера НХЛ сезона-2023/24.

В список попал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, заняв 10-е место.

Также в списке претендентов на «Морис Ришар Трофи» присутствуют Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон»), Микко Рантанен («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Коул Кофилд («Монреаль»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

В сезоне-2022/23 Капризов провел 73 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 76 (41+35) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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