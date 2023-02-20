Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил рекорд клуба по голам в большинстве за сезон.

В матче против «Нэшвилла» (4:3) хоккеист оформил дубль. Он отличился в большинстве во втором периоде.

Капризов реализовал численное преимущество в 15-й раз в нынешнем сезоне.

Таким образом, форвард делит первое место в истории клуба по голам в большинстве за сезон с Брайаном Ролстоном (15 шайб в сезоне-2005/06).