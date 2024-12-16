Капризов повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3). Встреча команд прошла 16 декабря.

За 30 игр нынешнего сезона 27-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач. Он повторил уникальное достижение своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтона», который продемонстрировал аналогичную результативность в сезоне-2021/22.

Такого результата в XXI веке среди левых крайних нападающих добились только Овечкин и Капризов. Всего в истории НХЛ было восемь левых вингеров, которые отметились минимум 22 голами и 25 передачами за 30 первых матчей сезона. Это Кевин Стивенс, Люк Робитайл, Матс Нэслунд, Чарли Симмер, Бобби Халл и Херб Кейн.