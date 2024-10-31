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Капризов признан лучшим игроком НХЛ в октябре по версии The Athletic

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком НХЛ в октябре по версии издания The Athletic.

«Суперзвезда «Миннесоты» Кирилл Капризов начал сезон «в огне». Это как раз то, что нужно команде, чтобы сбалансировать свой оборонительный стиль. С семью играми, где он набирал два очка и более в начале сезона, Кирилл привносит в игру тот электризующий стиль, в котором этот состав отчаянно нуждается», — сказано в статье.

В 9 матчах нынешнего сезона Капризов забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач.

«Миннесота» располагается на четвертом месте в таблице Западной конференции НХЛ, набрав 14 очков. В следующем матче «Уайлд» примет «Тампу» 2 ноября.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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