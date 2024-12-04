Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Ванкувер»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2) и был признан второй звездой встречи.

За 25 игр 27-летний форвард набрал 39 (16+23) очков.

Первой звездой матча стал защитник «Уайлд» Джейкоб Мидлтон, отметившийся голом на 2-й минуте 3-го периода. Третьей звездой игры признали голкипера «Миннесоты» Филипа Густавссона, отразившего 30 из 32 бросков соперника.

«Миннесота» набрала 38 очков и лидирует на «Западе», «Ванкувер» с 30 очками занимает 6-е место.