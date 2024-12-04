Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:35

Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Ванкувер»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2) и был признан второй звездой встречи.

За 25 игр 27-летний форвард набрал 39 (16+23) очков.

Первой звездой матча стал защитник «Уайлд» Джейкоб Мидлтон, отметившийся голом на 2-й минуте 3-го периода. Третьей звездой игры признали голкипера «Миннесоты» Филипа Густавссона, отразившего 30 из 32 бросков соперника.

«Миннесота» набрала 38 очков и лидирует на «Западе», «Ванкувер» с 30 очками занимает 6-е место.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Сегодня
Вчера
Неделя