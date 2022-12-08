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НХЛ

Сегодня, 04:29

Капризов продлил результативную серию до 13 матчей и побил рекорд «Миннесоты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Он продлил результативную серию до 13 матчей и побил клубный рекорд по этому показателю.

Ранее рекордсменами по этому показателю были Микаэль Гранлунд (сезон-2016/17) и Кевин Фиале (сезон-2021/22), которые набирали очки в 12 встречах кряду.

Также сегодняшний матч стал для Капризова седьмым подряд с заброшенными шайбами. Он побил свой рекорд сезона-2021/22. Также в истории «Уайлд» серии из шести игр с голами выдавали Брайан Ролстон (сезон-2007/08) и Нино Нидеррайтер (сезон-2017/18)

Всего на счету Капризова в текущем сезоне НХЛ 33 очка (17+16).

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