Капризов: «Три матча «Миннесоты» без побед получились очень сложными, каждая смена кажется утомительной»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

«Первые три игры без побед получились очень сложными, каждая смена кажется утомительной, когда ты делаешь много ошибок, плохо играешь в своей зоне. Ты стараешься, много работаешь и, может быть, чувствуешь себя лучше, и сейчас после победы, конечно, уже нет давления. Стало немного легче», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.