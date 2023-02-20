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НХЛ

Сегодня, 03:31

Капризов о матче с «Нэшвиллом»: «Миннесоте» нужно найти способ побеждать спокойнее»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:3). Российский нападающий оформил дубль.

«Очень рад, что мы одержали победу, но в конечном счете это было слишком опасно. Нам нужно найти способ побеждать спокойнее, а не доводить до хаотичного конца. Но да, хорошая победа», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Миннесота» с 65 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 58 очками — на 10-й строчке.

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