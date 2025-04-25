Капризов — о матче с «Вегасом»: «Нам все равно, у кого сколько очков. Мы просто хотим победить»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (5:2).

«Всегда приятно, когда выигрываешь. Нам все равно, кто забил, у кого сколько очков или что-то еще. Мы просто хотим победить и увидеть командную игру», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Капризов провел 3 матча и набрал 7 (4+3) очков.

Счет в серии 2-1 в пользу «Миннесоты». Четвертый матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 23.00 по московскому времени.