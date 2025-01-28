Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:38

Капризов перенесет операцию и пропустит четыре недели из-за травмы

Камила Абдурахманова
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images
Telegram Дзен

Нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову предстоит операция, сообщил генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин.

Из-за травмы, которая беспокоила его с конца декабря, игрок не сможет участвовать в матчах как минимум четыре недели.

Как сообщил журналист Майкл Руссо, операция у хоккеиста запланирована на пятницу.

24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва из-за травмы. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

9
Кирилл Капризов
Читайте также
Стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя