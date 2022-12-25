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Сегодня, 03:00

Капризов протрубил в большой рог викингов перед матчем «Миннесоты» в НФЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в ритуале перед началом домашнего матча клуба «Миннесота Викингс» по американскому футболу в НФЛ.

Капризов протрубил в большой рог викингов «Гьяллархорн» перед началом игры команды с «Нью-Йорк Джайентс» (27:24).

Ритуал является традиционным для «Миннесоты», исполнение обычая возлагается на специального гостя, приглашенного на матч.

Кирилл Капризов выступает за хоккейную «Миннесоту» с января 2021 года. В нынешнем сезоне он набрал 43 (19+24) очка в 33 матчах за «Уайлд» в НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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