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Сегодня, 16:45

Капризов: «Когда проигрываешь, меня, наоборот, это больше злит»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, за счет чего может набирать больше очков.

— Вы избаловали болельщиков, два сезона подряд забив 40 и больше голов. Могут они надеяться на то, что сейчас рванете в результативности во второй половине и достигнете тех показателей?

— Да, я о том и говорю, что мне бы сейчас во второй половине прибавить серьезно! Мало получается забивать. Мне кажется, надо больше моментов создавать, бросать. Где-то стараюсь делать много передач, а надо быть более нацеленным на ворота. Тогда и голы придут, потому что без бросков не бывает голов.

— Без вас «Миннесота» проиграла шесть матчей из семи, идет на 13-м месте в Западной конференции, отстает на семь очков от зоны плей-офф. Не теряется ли у вас на фоне таких результатов мотивация, никогда ли не возникает желание перейти в клуб сильнее?

— Да нет! Когда проигрываешь, меня, наоборот, это больше злит. Хочется выйти и выиграть каждый батл, борьбу возле бортов, обыграть один в один, забить гол... Командный результат — прежде всего.

В сезоне-2023/24 Капризов набрал 42 (18+24) очка в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Капризов. «Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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