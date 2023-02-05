Капризов рассказал, как присматривал за сыном Овечкина на Матче звезд НХЛ

Сегодня, 10:00
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин попросил его присмотреть за своим сыном во время Матча звезд НХЛ.
«Было весело. Овечкин пошел участвовать в конкурсе и попросил приглядеть за его сыном. Это было забавно. Сергей постоянно спрашивал меня, когда наступит его очередь исполнить буллит. Понравилось ли мне, как он катается? Конечно, пять звезд!» — сказал Капризов в интервью пресс-службе «Миннесоты».
Овечкин вместе со своим старшим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби принимал участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.
По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.