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Сегодня, 10:00

Капризов рассказал, как присматривал за сыном Овечкина на Матче звезд НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин (справа) и его сын Сергей.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин попросил его присмотреть за своим сыном во время Матча звезд НХЛ.

«Было весело. Овечкин пошел участвовать в конкурсе и попросил приглядеть за его сыном. Это было забавно. Сергей постоянно спрашивал меня, когда наступит его очередь исполнить буллит. Понравилось ли мне, как он катается? Конечно, пять звезд!» — сказал Капризов в интервью пресс-службе «Миннесоты».

Овечкин вместе со своим старшим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби принимал участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.

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Александр Овечкин
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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