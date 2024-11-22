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Сегодня, 09:13

Капризов — о состоянии после силового приема: «Не сказал бы, что я на 100 процентов в порядке»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о самочувствии после силового приема в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3).

«Это был удар в колено. Не сказал бы, что я на 100 процентов в порядке. Посмотрим, как будет в Калгари», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо.

В одном из эпизодов встречи форвард «Эдмонтона» Дрейк Каджула применил силовой на Капризове, после чего 27-летний россиянин с трудом поднялся и ушел в раздевалку. Позже форвард вернулся на скамейку «Уайлд».

В текущем сезоне Капризов провел 19 матчей в НХЛ и набрал 34 (13+21) очка.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз

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