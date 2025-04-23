Капризов стал первой звездой матча с «Вегасом» в Кубке Стэнли

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой второго матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (5:2).

В этой игре 27-летний россиянин отметился дублем и результативной передачей.

Второй звездой стал партнер Капризова по «Уайлд» Мэтт Болди, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин, на счету которого заброшенная шайба.

«Миннесота» сравняла счет в серии до четырех побед — 1-1. Следующий матч команд пройдет 25 апреля и начнется в 4.00 по московскому времени.