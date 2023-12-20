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НХЛ

Сегодня, 07:09

Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по количеству голов в овертайме

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил свой седьмой гол в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).

Как сообщает сайт лиги, Капризов обошел Мэтью Дамбу (6) по количеству заброшенных шайб в овертайме за всю историю клуба и теперь является рекордсменом клуба по этому показателю. Россиянину для достижения этого результата потребовалось 233 матча.

26-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Миннесоту» 30 матчей и набрал 27 (10+17) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Миннесота Уайлд
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