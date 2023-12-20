Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по количеству голов в овертайме

Сегодня, 07:09
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил свой седьмой гол в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).
Как сообщает сайт лиги, Капризов обошел Мэтью Дамбу (6) по количеству заброшенных шайб в овертайме за всю историю клуба и теперь является рекордсменом клуба по этому показателю. Россиянину для достижения этого результата потребовалось 233 матча.
26-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Миннесоту» 30 матчей и набрал 27 (10+17) очков.