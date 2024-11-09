Капризов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2) 27-летний россиянин забил два гола и сделал результативную передачу.

Первой звездой дня стал форвард «Сиэтла» Брэндон Танев, который в игре против «Вегаса» (4:3 ОТ) забросил две шайбы.

Вторая звезда дня — нападающий «Торонто» Джон Таварес. На его счету дубль в матче против «Детройта» (3:1).

Всего за 14 игр нынешнего сезона Капризов набрал 27 (9+18) очков и вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров.