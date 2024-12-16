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Сегодня, 08:55

Капризов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Алина Савинова
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова признали второй звездой игрового дня в НХЛ.

27-летний россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (2:3). Всего на счету Капризова 47 (22+25) очков в 30 играх нынешнего сезона. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

Первой звездой дня стал форвард «Торонто» Джон Таварес, который отметился тремя заброшенными шайбами в матче с «Баффало» (5:3).

Третьей звездой признан Коннор Бедард из «Чикаго», набравший 2 (1+1) очка в игре с «Айлендерс» (5:3).

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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