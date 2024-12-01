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Сегодня, 07:43

Капризов стал второй звездой матча «Миннесота» — «Нэшвилл»

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу на 9-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» и был признан второй звездой встречи.

27-летний хоккеист также отметился голевой передачей в концовке матча. За 23 игры Капризов набрал 38 (15+23) очков.

Первой звездой матча признали забившего победный гол защитника «Уайлд» Джареда Сперджена. Третьей звездой стал голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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