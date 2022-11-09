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Сегодня, 08:16

Капризов ударил Даути клюшкой по лицу и был удален до конца матча с «Лос-Анджелесом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Кирилл Капризов бьет Дрю Даути по лицу.
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил матч-штраф во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

В середине второго периода россиянин пытался отмахнуться от защитника «Кингз» Дрю Даути и ударил его клюшкой по лицу. За это форвард был удален до конца матча.

После того как Капризова удалили, Даути издевательски помахал россиянину, покидавшему площадку.

После двух периодов в игре «Лос-Анджелеса» и «Миннесоты» ничья — 0:0. Капризов провел на льду 10 минут и 26 секунд, выполнил 3 броска и завершил встречу с показателем полезности «0».

Дрю Даути
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
9
1
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