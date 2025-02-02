Капризов успешно перенес операцию и вернется минимум через месяц

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов успешно перенес операцию, сообщает журналист Джо Смит со ссылкой на главного тренера «Уайлд» Билла Герина.
По информации источника, срок восстановления форварда остался прежним — минимум четыре недели.
24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва. Он пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провел три матча и отметился двумя результативными передачами.
Всего в этом сезоне на счету Капризова 37 матчей и 52 (23+29) очка.