Капризов установил два рекорда «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль и сделал одну результативную передачу во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (5:2).

27-летний россиянин стал первым игроком «Уайлд», кто в трех играх плей-офф забивал два и более гола. Ранее на счету Зака Паризе и Джареда Сперджена было по два таких матча.

Также Капризов установил еще один рекорд клуба — он первым в истории «Миннесоты» набрал три и более очка в двух играх Кубка Стэнли.

Российский форвард был признан первой звездой второго матча серии с «Вегасом». Следующая встреча команд состоится 25 апреля (счет в серии — 1-1).