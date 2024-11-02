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Сегодня, 09:08

Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд команды по количеству матчей НХЛ с тремя очками и более.

2 ноября «Миннесота» дома обыграла «Тампу» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 27-летний россиянин набрал три очка, отличившись двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Он был признан первой звездой матча.

Эта игра стала для Капризова 35-й в карьере, в которой он набрал три и более очка. Он стал клубным рекордсменом по этому показателю, опередив Микко Койву, который остановился на 34 матчах.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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