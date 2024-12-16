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Сегодня, 09:10

Капризов установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ без овертайма

Алина Савинова
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3).

27-летний россиянин провел на льду в общей сложности 28 минут 3 секунды. Для Капризова это самое большое игровое время за карьеру в НХЛ без учета матчей с овертаймами.

Лучший результат форвард установил 21 декабря 2023 года в игре с «Монреалем», которая была переведена в овертайм. Тогда он находился на льду в общей сложности 29 минут 9 секунд.

В матче с «Вегасом», прошедшим 16 декабря, Капризов оформил дубль и был признан второй звездой игрового дня. Всего на счету российского хоккеиста 47 (22+25) очков в 30 играх нынешнего сезона. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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