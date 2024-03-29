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НХЛ

29 марта, 09:09

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков в двух сезонах подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд результативности в команде за два сезона, сообщает пресс-служба НХЛ.

29 марта 26-летний россиянин отдал две результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (3:1). Теперь на его счету 81 (36+45) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который сумел набрать как минимум 80 очков в двух сезонах подряд.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В 2015 году команда выбрала его в пятом раунде драфта НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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