Капризов в шестой раз подряд забил «Колорадо» и повторил клубный рекорд «Миннесоты»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Колорадо» — 2:3.

В составе «Уайлд» форвард Кирилл Капризов забил один из голов. Таким образом, 26-летний россиянин продлил свою результативную серию в матчах с «Эвеланш» до шести игр и повторил клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии во встречах с одним соперником. Ранее Брайан Ролстон шесть матчей подряд забивал «Лос-Анджелес», а Мариан Габорик — «Аризоне».

В текущем сезоне Капризов провел 18 матчей, в которых набрал 17 (6+17) очков.