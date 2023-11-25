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НХЛ

Сегодня, 08:35

Капризов в шестой раз подряд забил «Колорадо» и повторил клубный рекорд «Миннесоты»

Сергей Разин
корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Колорадо» — 2:3.

В составе «Уайлд» форвард Кирилл Капризов забил один из голов. Таким образом, 26-летний россиянин продлил свою результативную серию в матчах с «Эвеланш» до шести игр и повторил клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии во встречах с одним соперником. Ранее Брайан Ролстон шесть матчей подряд забивал «Лос-Анджелес», а Мариан Габорик — «Аризоне».

В текущем сезоне Капризов провел 18 матчей, в которых набрал 17 (6+17) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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