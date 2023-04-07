Капризов вернется в состав «Миннесоты» в следующем матче против «Сент-Луиса»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вернется на лед в матче против «Сент-Луиса», который пройдет в ночь на 9 апреля, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

Россиянин получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2) и вернулся к полноценным тренировкам 5 апреля.

Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

«Миннесота» уже гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ.