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НХЛ

Сегодня, 20:12

Капризов вернется в состав «Миннесоты» в следующем матче против «Сент-Луиса»

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вернется на лед в матче против «Сент-Луиса», который пройдет в ночь на 9 апреля, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

Россиянин получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2) и вернулся к полноценным тренировкам 5 апреля.

Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

«Миннесота» уже гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ.

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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