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Сегодня, 06:42

Капризов вернулся в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:2).

Таким образом, на счету 28-летнего россиянина 49 (22+27) очков в 32 матчах сезона. Столько же очков у форварда «Тампы» Никиты Кучерова, который занимает третье место в списке бомбардиров сезона НХЛ.

Лидирует в списке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 52 (13+39) очка. Второе место с 50 (23+27) очками занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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