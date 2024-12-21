Капризов вернулся в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:2).

Таким образом, на счету 28-летнего россиянина 49 (22+27) очков в 32 матчах сезона. Столько же очков у форварда «Тампы» Никиты Кучерова, который занимает третье место в списке бомбардиров сезона НХЛ.

Лидирует в списке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 52 (13+39) очка. Второе место с 50 (23+27) очками занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.