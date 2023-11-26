Капризов возобновил отношения с дочкой Маликова

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возобновил отношения с дочерью известного музыканта Дмитрия Маликова Стефанией. Об этом сообщает НТВ.

Девушка регулярно летает в США к хоккеисту, а этим летом влюбленные провели вместе отпуск в Италии. При этом певец Дмитрий Маликов отметил, что о свадьбе дочери говорить пока рано.

«Все хорошо, они дружат. Не будем забегать вперед, — сказал Маликов журналистам. — Капризов завидный жених? А у нас, между прочим, завидная невеста!»

О романе Капризова со Стефанией стало известно летом 2021 года, но в феврале 2022-го они расстались.

Ранее Стефания состояла в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева, а у Кирилла за плечами бурный, но непродолжительный роман со звездой шестого сезона шоу «Холостяк» Николь Сахтариди.