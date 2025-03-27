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27 марта, 17:56

Капризов впервые вышел на лед после операции

Даниил Аршавский
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов впервые вышел на лед после травмы нижней части тела, сообщил журналист Майкл Руссо.

По словам Руссо, Капризов и другой хоккеист «Уайлд» — Йоэль Эрикссон Эк, также восстанавливающийся после повреждения, вышли на лед вместе с тренером Энди Нессом до начала утренней тренировки команды.

«Смеющийся Капризов так счастлив, что напугал меня до чертиков, ударив о стекло возле меня, пока я писал это», — написал Руссо.

С 28 декабря по 24 января Капризов не принимал участия в матчах «Миннесоты» из-за травмы верхней части тела. После этого 27-летний россиянин провел 3 игры и выбыл из-за повреждения нижней части тела, а 28 января перенес операцию.

В сезоне-2024/25 Капризов набрал 52 (23+29) очка в 37 матчах за «Миннесоту». «Уайлд» идут на седьмом месте в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 72 играх.

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Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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